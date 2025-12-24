La fortuna è passata da Varapodio, due vincite da 50 mila euro in una tabaccheria

La fortuna fa tappa a Varapodio e lo fa due volte, regalando grande entusiasmo alla comunità locale. Nei giorni scorsi, presso la Tabaccheria Silipigni, sono state registrate due importanti vincite da 50.000 euro ciascuna, una al Gratta e Vinci e una al SuperEnalotto, trasformando l’attività in un vero e proprio punto fortunato del territorio.

La prima vincita è avvenuta grazie a un biglietto Gratta e Vinci “Tombola Super” da 10 euro, che ha permesso a un fortunato giocatore di portarsi a casa una somma considerevole. A distanza di poco tempo, la fortuna ha fatto nuovamente visita alla tabaccheria, questa volta attraverso una schedina da 3 euro del SuperEnalotto, che ha fruttato altri 50.000 euro.

Come da prassi, resta massimo il riserbo sull’identità dei vincitori, ma la notizia delle due vincite si è rapidamente diffusa in paese, diventando motivo di stupore e soddisfazione tra i cittadini. Un evento raro che ha acceso l’entusiasmo e acceso i riflettori su Varapodio.

Grande la soddisfazione dei titolari della tabaccheria: “Due vincite così importanti in poco tempo sono motivo di orgoglio, soprattutto perché portano gioia e speranza. Siamo felici di aver contribuito a regalare sorrisi alla nostra comunità”.

Le due vincite da 50.000 euro ciascuna, rappresentano un evento significativo per la realtà locale e confermano come la fortuna, talvolta possa davvero bussare due volte. Intanto tra i clienti abituali, non mancano battute e nuovi tentativi: in molti entrano con una speranza in più!

Un episodio che dimostra come, a Varapodio, basti un semplice biglietto o una schedina per accendere l’entusiasmo di un intero paese.