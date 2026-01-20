La FIMMG di Reggio Calabria interviene con fermezza in merito al persistente e ingiustificabile rifiuto, da parte di alcuni medici ospedalieri e specialisti ASP, di rilasciare le ricette necessarie ai pazienti al termine delle visite o delle prestazioni erogate.

Ribadiamo con chiarezza che tale prassi non è solo scorretta sul piano professionale, ma profondamente ingiusta nei confronti dei cittadini, molti dei quali affetti da patologie gravi o croniche. È inaccettabile che i pazienti siano costretti a fare due volte la fila — prima negli ambulatori specialistici e poi dal proprio medico di medicina generale — per ottenere prescrizioni che competono a chi ha effettuato la visita e assunto la decisione clinica.

Come medici di famiglia, sottolineiamo che non esistono medici che “non si assumono le responsabilità” di ciò che prescrivono: la responsabilità professionale comprende, a pieno titolo, anche la redazione delle ricette conseguenti agli atti clinici compiuti. Rifiutarsi di farlo significa scaricare indebitamente un carico burocratico e medico-legale sui colleghi della medicina generale e, soprattutto, sui pazienti.

Ricordiamo inoltre che il rifiuto immotivato di rilasciare ricette può configurare il reato di omissione di atti d’ufficio, con le conseguenze giuridiche che ne derivano. Non si tratta di una minaccia, ma di un richiamo al rispetto delle norme e dei doveri professionali che regolano il Servizio Sanitario Pubblico.

I medici di medicina generale di Reggio Calabria sentono il dovere — oltre che il diritto — di informare la collettività su questa situazione e sui diritti dei cittadini, affinché nessun paziente venga lasciato solo o penalizzato da prassi sbagliate e disfunzioni organizzative.

La FIMMG di Reggio Calabria continuerà a battersi per una sanità più giusta, efficiente e rispettosa sia dei professionisti che dei pazienti.

FIMMG Reggio Calabria