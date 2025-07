La Commissione Europea conferisce la Docg al Cirò Classico, Occhiuto “Grande orgoglio per la Calabria”

CATANZARO (ITALPRESS) – “La decisione della Commissione europea che ha conferito la Denominazione di origine controllata e garantita (Docg) al Ciró Classico, approvandone l’iscrizione come Dop nel registro dell’Ue, rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la Calabria e un riconoscimento alla qualità straordinaria della nostra tradizione vitivinicola”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Questo traguardo è il frutto di un lavoro di squadra che unisce produttori, istituzioni locali e nazionali, e premia l’impegno costante nella valorizzazione dei nostri territori e delle eccellenze enologiche calabresi. Desidero ringraziare il ministro Francesco Lollobrigida per il supporto determinante offerto al comparto agroalimentare italiano e l’assessore regionale Gianluca Gallo per il suo costante impegno a sostegno della filiera vitivinicola calabrese. Oggi brindiamo non solo a un vino, ma a un pezzo della nostra identità culturale che conquista un posto di rilievo in Europa. È un segnale forte di quanto la Calabria possa competere e primeggiare sui mercati internazionali con prodotti unici e di qualità assoluta”.

