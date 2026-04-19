LA CITTA’ DI SIDERNO INCONTRA PADRE CHRISTIAN CARLASSARE, VESCOVO DI BENTIU IN SUD SUDAN

Grande entusiasmo e tanti giovani alla presentazione della candidatura a sindaco di Raffaele Loprete, sostenuto dalla lista “Radici e Futuro” e soprattutto dal Partito Democratico e dal centrosinistra.Alla presentazione erano presenti diversi esponenti politici, tra cui il consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio Regionale, Ranuccio, il sindaco di Polistena Michele Tripodi, il segretario provinciale di […]