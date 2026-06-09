Controlli serrati dei Carabinieri sulle rotte del lavoro nero: reati connessi allo “sfruttamento dei migranti” e all’”intermediazione illecita del lavoro” in Calabria



ispezioni e verifiche con l’impiego di un elicottero

Dalle prime ore della scorsa notte i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano e quelli della Compagnia di Cassano all’Ionio, con il supporto di un velivolo dell’«8° Nucleo Elicotteri Carabinieri» di Vibo Valentia, hanno svolto un servizio preventivo sulla SS 106, anche al fine di controllare i flussi dei Minivan carichi di stranieri che si muovono per raggiungere le campagne della Basilicata e della Puglia. Flotte di lavoratori che si spostano nella notte e, alle prime luci dell’alba, si riversano nei terreni per raccogliere i prodotti di stagione.

Le operazioni, condotte da oltre 40 militari, hanno consentito di effettuare dei minuziosi controlli su 35 minivan, con la conseguente identificazione di 135 stranieri, sottoponendo 10 persone ad altrettante operazioni di identificazione attraverso i c.d. fotosegnalamenti, sussistendo dei dubbi sulla regolarità dei documenti mostrati.

In tale ambito sono stati rintracciati diversi migranti destinatari di provvedimenti da notificare, mentre nei confronti di un altro extracomunitario è stato notificato l’«ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni».

Le attività come quella espletata nella notte scorsa dai Carabinieri, oltre a permettere di contestare le violazioni più ricorrenti, quali la guida senza patente o con permessi di condurre i mezzi rilasciati da paesi esteri a stranieri residenti da oltre un anno in Italia, hanno l’indubbio vantaggio di restituire l’immagine della reale portata del fenomeno che interessa il contesto della sibaritide – ma non solo – in questo periodo dell’anno.

Le informazioni acquisite, infatti, possono essere utili per calibrare delle adeguate azioni di contrasto per tutti quei reati connessi allo «sfruttamento dei migranti» e all’«intermediazione illecita del lavoro». Pertanto delle attività che tendono, in linea generica, a tutelare gli stranieri che arrivano nel nostro paese e che loro malgrado, talvolta, finiscono per diventare ostaggi di logiche di profitto tessute da persone prive di scrupoli.