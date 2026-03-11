La CISL FP indice un’assemblea di protesta per il 16 marzo 2026 davanti al Comando Polizia Locale

La Segreteria Generale della CISL FP di Reggio Calabria annuncia la convocazione di un’assemblea del personale della Polizia Locale per la giornata di lunedì 16 marzo 2026. La decisione scaturisce dalla mancanza di riscontro da parte dell’Amministrazione comunale in merito alle criticità precedentemente segnalate con nota PEC lo scorso 5 marzo.

L’organizzazione sindacale sottolinea come, ad oggi, non sia giunto alcun provvedimento di revoca o modifica degli ordini di servizio contestati, rendendo necessaria una mobilitazione a tutela dei lavoratori.

L’assemblea si svolgerà all’aperto, direttamente davanti alla sede del Comando, precisamente la Mattina: dalle ore 07:30 alle ore 10:30 ed il Pomeriggio: dalle ore 14:15 alle ore 17:15.

Al centro del confronto ci sono tematiche cruciali per il buon funzionamento del Settore e per i diritti dei dipendenti che continuamente vengono penalizzati ed esposti a seri rischi:

Contestazione degli Ordini di Servizio: in particolare i provvedimenti nr. 41706 del 16/02/26 (integrato dal nr. 50136 del 25/02/26) e il nr. 41266 relativo all’ex art. 193.

Previdenza complementare: approfondimento sul Fondo Perseo Sirio.

Carenze organizzative: la CISL FP denuncia una persistente mancata organizzazione di uffici e servizi che ricade sulla qualità del lavoro e sulla sicurezza del personale.

Nonostante le nostre sollecitazioni, l’Amministrazione è rimasta in silenzio,” dichiara il Segretario Generale Vincenzo Sera. “Senza risposte concrete e provvedimenti urgenti, il personale si vede costretto a manifestare il proprio disagio direttamente davanti alla sede operativa.