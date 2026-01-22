«La CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime la propria vicinanza e solidarietà alle popolazioni del Reggino duramente colpite dalla violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato il territorio, causando gravi disagi e situazioni di criticità in diverse aree».

Lo dichiara la segretaria generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, evidenziando come «famiglie, lavoratori e imprese stiano affrontando momenti di forte apprensione a causa di allagamenti, frane, interruzioni dei collegamenti e difficoltà che colpiscono un territorio già segnato da fragilità infrastrutturali e ambientali».

«È un segnale importante – sottolinea Sbarra – che dal Governo sia giunta sin da subito una chiara disponibilità al riconoscimento dello stato di emergenza, condizione fondamentale per attivare risorse straordinarie e interventi rapidi a sostegno delle comunità colpite e per avviare il percorso necessario al ripristino dei danni».

«Un sentito ringraziamento – prosegue la segretaria generale – va a tutti coloro che in queste ore stanno lavorando senza sosta: amministratori locali, Protezione civile, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine, operatori e volontari, impegnati con professionalità e dedizione nella tutela della sicurezza e nell’assistenza alle persone in difficoltà. Accanto alla gestione dell’emergenza – conclude Sbarra – è indispensabile rafforzare una strategia di interventi strutturali e continuativi in materia di prevenzione, manutenzione e cura del territorio, per ridurre il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza aree che ciclicamente subiscono le conseguenze di eventi meteorologici sempre più intensi. Anche la Regione Calabria è chiamata a fare la propria parte, affiancando alle misure emergenziali azioni concrete di sostegno ai cittadini, alle attività produttive e al lavoro».