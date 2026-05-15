Incidente sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione Villa San Giovanni, si registra un ferito
Mag 15, 2026 - redazione
A causa di un incidente, il traffico è rallentato sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 311,750, in direzione Villa San Giovanni, a Gizzeria (CZ).
Nell’incidente, che ha coinvolto un veicolo in un urto contro la barriera di sicurezza, si registra un ferito. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità.
+++ EVENTO RISOLTO, TRAFFICO TORNATO ALLA NORMALITA’ +++