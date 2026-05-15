Incidente sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione Villa San Giovanni, si registra un ferito

L’azione del gruppo POLARIS e di tutta l’opposizione ha costretto il Sindaco a smetterla di boicottare le squadre di calcio lasciando inagibile lo stadio.Questo impianto , in base ad una ordinanza della Prefettura che riguardava tutti gli impianti della Provincia, era senza agibilità che doveva quindi essere aggiornata.Ma il Sindaco – da novembre e fino […]