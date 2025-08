di Claudio Maria Ciacci La politica calabrese entra in una fase di transizione significativa, a seguito delle dimissioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Una scelta netta, dettata dalla volontà di non alimentare tensioni istituzionali, in un momento delicato per la governance regionale. La decisione è arrivata dopo un avviso di garanzia ricevuto nell’ambito di […]