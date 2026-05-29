Incidente al Porto di Gioia Tauro, determinante l’incontro dei sindacati all’Autorità Portuale

Nella giornata odierna si sono incontrati le Organizzazioni Sindacali che a seguito della procedura di raffreddamento hanno avviato un serrato confronto con il Presidente dell’Autorità di sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Jonio e la Dirigenza della Medcenter Container Terminal. Il sindacato si è confrontato con il tavolo sincerandosi innanzitutto sulle condizioni di salute del lavoratore infortunato, successivamente le parti sociali, contrariamente ad alcune dichiarazioni che hanno rasentato lo sciacallaggio verso il sistema porto, hanno chiesto di entrare in merito alle dinamiche dell’incidente, condizione necessaria per comprendere quali azioni mirate devono essere messe in campo affinché ci sia una totale tutela per la sicurezza e la vita di tutti gli operatori. Di fatto più commissioni di verifica sono già al lavoro per definire con precisione quanto accaduto ognuno per le proprie competenze, Autorità di Sistema Portuale, Spisal, Ispettorato del Lavoro sono al vaglio degli sviluppi dell’incidente. Il sindacato ad ogni buon conto, difendendo la realtà portuale anche sugli accordi sottoscritti quali il contratto integrativo che è ormai giunto a naturale scadenza, ha denunciato come alcune condizioni quali il depotenziamento di tutto lo scalo dovuto ai lavori di ammodernamento dei piazzali destinati alle nuove gru semoventi e il congestionamento dei corridoi dovuto alla presenza di numerosi mezzi operativi sono una condizione di pericolo, lo stesso spazio ormai ridotto dall’aumento dello scartamento dei binari delle Gru di banchina di ultima generazione influenza negativamente le manovre degli Straddle Carrier nella viabilità lato mare. Altri interventi tecnici sono stati introdotti nella riunione richiesta da Filt Cgil, Fit Cisl; Uiltrasporti Ugl e Sul anche situazioni di pressione ingiustificate, tutte sono state accolte dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dove su sollecitazione dei sindacati ha raccomandato l’apertura immediata di un tavolo in azienda per la puntuale verifica delle procedure e le soluzioni ai problemi posti. Il sindacato ha poi espresso la necessità prioritaria di trovare tutte le condizioni per il personale operativo di tranquillità e lavoro sostenibile nelle attività che di per sé sono tra le più complesse. Inoltre fino al raggiungimento degli obbiettivi atti a migliorare le condizioni di sicurezza le stesse OO.SS. hanno chiesto l’annullamento del sistema di lavoro in poolling, poiché motivo di massimo impegno da parte dei portuali che stanno già operando in condizioni difficili di stress psicofisico per le attuali condizioni di lavoro. Inoltre a breve si attiverà un confronto con il tavolo del comitato igiene e sicurezza convocato dall’Autorità Portuale per affrontare anche le problematiche del lavoro correlato ed eventuali interferenze tra i vari soggetti che necessariamente devono coesistere nell’area portuale.

Infine tutte le organizzazioni sindacali augurano un grossissimo in bocca la lupo al collega Cortese Alessandro auspicando un celere recupero e un augurio per tornare presto tra i lavoratori di Medcenter Container Terminal.

Filt Cgil Fit Cisl Uilt Ugl mare e porti Sul D. Laganà A. Sigilli D. Lombardo F. Cozzupoli V. Malvaso