Inchiesta “Crypto”,  tornato in libertà il giffonese Chindamo Michele

Dopo il progetto lanciato dai Lions di Polistena per la creazione di un Paese Cardio-protetto, adesso il Presidente del Club Lions, Dott. Cesare Laruffa ha voluto che anche le Scuole di Polistena fossero interessate dalla donazione di un defibrillatore e spiegato ai ragazzi attraverso degli incontri con medici e personale esperto.La prima Scuola interessata dalla […]