Approdo Calabria

Incendio “Sunset” alla Tonnara di Palmi, i titolari dello stabilimento, “Stanotte abbiamo perso molto più di un locale. Ma non abbiamo perso l’affetto delle persone. Troveremo la forza per ripartire”

Mar 09, 2026 - Giuseppe Larosa

banner bcc calabria
banner bcc calabria

Dopo il devastante incendio di ieri sera che ha praticamente distrutto uno dei lidi balneari più frequentati negli ultimi anni alla Tonnara di Palmi, il “Sunset Beach Club, i titolari dello stabilimento hanno pubblicato un post sulla loro pagina Facebook di ringraziamento a quanti gli sono vicini in un momento così particolare dove in una sera sono stati distrutti sogni, lavoro e tanti progetti, ma lasciano intendere che non molleranno, “Stanotte abbiamo perso molto più di un locale. Ma non abbiamo perso l’affetto delle persone. Grazie a tutte le attività, agli amici e a chi ci sta dimostrando vicinanza in questo momento così difficile”. Ma soprattutto nel loro messaggio social c’è una frase che lascia spazio a molte speranze, ovvero, “Troveremo la forza per ripartire”. E lo speriamo anche noi, manifestando la sincera vicinanza, così come lo stanno facendo in tanti via social e attraverso note dove traspare che è stata una “tragedia” che ha colpito tutti quanti. Anche perché appena appresa la notizia la mente è andata in quella che è stata una tragedia di vite umane con l’incendio a Capodanno Crans-Montana nel locale “Le Constellation”, dove ci sono stati 40 morti e 116 feriti, ma stavolta fortunatamente non dobbiamo piangere vite umane e ciò vuol dire che a differenza di Crans-Montana, l’evacuazione è stata eccellente e non c’erano porte serrate, ma che soprattutto ha funzionato perfettamente il piano di emergenza. Saranno le indagini a chiarire la natura del rogo di una struttura sana che dava lavoro, e quindi dal profondo del nostro pensiero più sincero, vogliamo esprimere l’altrettanto sana e sincera solidarietà e…”Forza, non mollate!”

IL POST SOCIAL SULLA PAGINA FACEBOOK:

Tag
calabriapalmisunset beach clubTonnara di Palmi
Categorie