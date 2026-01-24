Incendio a Montepaone: Unarma Calabria plaude all’eroico intervento del Carabiniere Alessandro Rosi

La Segreteria Regionale dell’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA Calabria, per mano del Vice Segretario Generale Regionale Daniele Ciambrone, esprime il più vivo e sentito plauso per l’esemplare coraggio dimostrato dall’APS. QS. Alessandro Rosi, effettivo alla Stazione Carabinieri di Petrizzi (CZ).

I fatti risalgono alla serata del 20 gennaio scorso quando il militare, sebbene libero dal servizio, è intervenuto con tempestività e sprezzo del pericolo a Montepaone, in via F. Caracciolo, a seguito di un violento incendio divampato nel giardino di un’abitazione e culminato in un’esplosione.

Il militare, accortosi della gravità della situazione e delle fiamme che stavano lambendo pericolosamente i contatori del gas e la caldaia dell’edificio — circostanza che avrebbe potuto innescare una deflagrazione a catena dalle conseguenze catastrofiche — non ha esitato a intervenire. Prima di ogni altra cosa ha allertato i soccorsi e, successivamente, si è adoperato personalmente per contenere il rogo e circoscrivere le fiamme, impedendo che l’incendio si propagasse alle strutture portanti e agli appartamenti sovrastanti.

“L’intervento del collega Rosi, nostro iscritto, è la testimonianza tangibile della dedizione e dello spirito di sacrificio che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri” — ha dichiarato Daniele Ciambrone. “Agire con tale lucidità e determinazione mentre si è liberi dal servizio, mettendo a rischio la propria incolumità per salvaguardare la vita altrui e la pubblica sicurezza, è un atto di immenso valore professionale e umano. Il suo operato ha scongiurato una tragedia certa e danni irreparabili per l’intero stabile e i suoi residenti.”

L’azione risoluta dell’APS. QS. Rosi, supportato nelle fasi di spegnimento anche da un cittadino privato e coadiuvato da altri colleghi presenti sul posto per la gestione dei presenti, ha permesso di mettere in sicurezza l’area prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, confermando come il Carabiniere sia un punto di riferimento per il cittadino in ogni momento, h24.

La Segreteria Regionale UNARMA Calabria si stringe attorno al collega Alessandro Rosi, orgogliosa di annoverare tra le proprie fila uomini di tale spessore morale e professionale.

Segreteria Regionale UNARMA Calabria

*Il Vice Segretario Generale Regionale Daniele Ciambrone*