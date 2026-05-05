Il sindaco di Molochio, Marco Caruso, approva la definizione agevolata, al via riconteggio delle cartelle senza sanzioni e interessi dei tributi locali. VIDEOEDITORIALE

Il sindaco di Molochio, Marco Caruso, ha disposto il blocco delle attività della società di recupero crediti “Aerea”, incaricata della gestione dei tributi locali.

Il provvedimento si inserisce nel quadro della cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, che consentirà ai cittadini di rivedere le proprie posizioni debitorie senza il peso di sanzioni e costi aggiuntivi. Tra gli effetti immediati della decisione vi sono anche lo stop ai fermi amministrativi dei veicoli e il blocco delle procedure sui conti correnti.

Si tratta di un’iniziativa significativa, pensata per offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, in un momento particolarmente complesso dal punto di vista economico.

L’aumento dei prezzi delle materie prime e del carburante, unito al contesto internazionale segnato da forti tensioni, sta mettendo a dura prova cittadini e imprese. In questo scenario, la scelta dell’amministrazione comunale di Molochio rappresenta un intervento mirato ad alleggerire la pressione fiscale locale.

Un’azione che, secondo alcuni, potrebbe essere presa come esempio anche da altri comuni del territorio.

