Il Questore di Reggio Calabria Dott. Paolo Sirna in visita istituzionale all’Università Mediterranea

Una morte sospetta. È quella di Marco Grispino, 32enne di Corigliano-Rossano deceduto all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Una vicenda su cui si incombe lo spettro della malasanità e per fare chiarezza l’associazione Codici ha deciso di presentare un esposto alla Procura. Stando a quanto emerso finora, il 32enne si era recato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Compagna” […]