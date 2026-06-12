Il “Piria” di Rosarno protagonista in Europa

In partenza per la Polonia una delegazione di studenti e docenti nell’ambito del progetto Erasmus+ L’Europa dell’inclusione, dell’innovazione e della collaborazione prende vita attraverso il progetto Erasmus+ ACCESS4ALL – Transforming Education through Digital Inclusion, che vedrà la partecipazione dell’Istituto “R. Piria” di Rosarno, guidato dalla dirigente scolastica, Mariarosaria Russo, alla mobilità internazionale a Zamość, in Polonia, dal 15 al 19 giugno 2026. Un appuntamento di grande rilievo che riunirà studenti, docenti ed esperti provenienti da diversi Paesi europei per condividere esperienze, buone pratiche e nuove metodologie didattiche finalizzate a costruire una scuola sempre più inclusiva e accessibile grazie alle tecnologie digitali. La mobilità rappresenta una delle attività centrali del progetto europeo ACCESS4ALL, finanziato dal programma Erasmus+, che ha come obiettivo quello di promuovere l’inclusione educativa attraverso strumenti innovativi e piattaforme collaborative, capaci di favorire la partecipazione attiva. A rappresentare l’Italia saranno gli studenti: • Giuseppe Arena, Nicola Lucchettta, Maria Angela Bellocco e Giulia Varra. La delegazione italiana sarà accompagnata dal Project Manager Erasmus+, Prof. Michele Oliva, responsabile del coordinamento delle attività progettuali e dei rapporti con i partner europei, e dalla prof.ssa Teresa Pagano, che seguirà gli studenti durante tutte le attività previste dalla mobilità internazionale. La loro presenza rappresenta una garanzia di supporto educativo, organizzativo e formativo, contribuendo al pieno successo dell’esperienza Erasmus+. Fondamentale è stato inoltre il lavoro svolto dalla prof.ssa Eleonora Contartese, docente di lingua inglese e valutatrice nazionale Erasmus+, che ha curato con professionalità la preparazione linguistica e interculturale degli studenti. Attraverso incontri, attività pratiche e momenti di approfondimento, gli alunni hanno avuto la possibilità di sviluppare le competenze necessarie per affrontare con sicurezza questa importante esperienza internazionale, rafforzando le proprie capacità comunicative e la consapevolezza del valore della cittadinanza europea. Durante la settimana di lavoro, i partecipanti prenderanno parte a workshop internazionali dedicati all’utilizzo della piattaforma digitale TEDI, uno degli strumenti innovativi sviluppati nell’ambito del progetto ACCESS4ALL per favorire l’apprendimento collaborativo, la condivisione delle risorse educative e l’inclusione degli studenti nei processi di apprendimento. Il programma prevede attività formative sulla digitalizzazione e archiviazione dei materiali educativi, sulla gestione collaborativa dei progetti scolastici, sul coinvolgimento attivo degli studenti nei processi di apprendimento e sull’utilizzo della piattaforma TEDI nei diversi contesti culturali europei. I giovani partecipanti avranno così l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da Francia, Grecia, Turchia, Macedonia del Nord e Polonia, vivendo un’autentica esperienza di cooperazione internazionale. Accanto alle attività didattiche, il programma comprenderà visite culturali nelle storiche città di Zamość e Szczebrzeszyn, attività sportive, incontri con le autorità locali e momenti di networking internazionale, offrendo ai partecipanti un’esperienza educativa completa che unisce apprendimento, cultura e crescita personale. La partecipazione alla mobilità rappresenta un’importante occasione per sviluppare competenze linguistiche, digitali, sociali e interculturali, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità europea e preparando gli studenti, anche in chiave orientativa, alle sfide di un mondo sempre più globale e interconnesso. Tale esperienza conferma ancora una volta l’impegno della scuola nel promuovere percorsi educativi innovativi e internazionali, capaci di offrire agli studenti opportunità concrete di crescita e di confronto con realtà educative europee. La Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo ha dichiarato: “La partecipazione ai progetti Erasmus+ rappresenta una delle più importanti opportunità di crescita che una scuola possa offrire ai propri studenti. Attraverso queste esperienze internazionali i giovani imparano a confrontarsi con culture diverse, sviluppano competenze linguistiche e digitali e diventano cittadini europei più consapevoli e responsabili. Sono orgogliosa dei miei studenti e ringrazio tutti i docenti che hanno contribuito alla preparazione e all’organizzazione della mobilità internazionale.” Il Prof. Michele Oliva, Project Manager Erasmus+, ha affermato: “ACCESS4ALL è molto più di un semplice progetto europeo: è un percorso di innovazione, inclusione e crescita condivisa. La mobilità consentirà agli studenti di vivere un’esperienza straordinaria, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta Europa e sperimentando strumenti digitali innovativi che rappresentano il futuro dell’educazione. Ringrazio la Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, la prof.ssa Teresa Pagano, la prof.ssa Eleonora Contartese, e tutti i partner europei per il loro prezioso contributo. Sono certo che i nostri studenti sapranno rappresentare al meglio la scuola e il territorio, tornando arricchiti da nuove competenze, amicizie e prospettive internazionali.” La Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, il Project Manager Erasmus+ Prof. Michele Oliva, la prof.ssa Teresa Pagano e la prof.ssa Eleonora Contartese augurano agli studenti una settimana ricca di apprendimento, entusiasmo ed innovazione, certi che questa esperienza lascerà un segno indelebile nel loro percorso umano e formativo. Buon viaggio alla delegazione italiana e buon Erasmus a tutti. L’Europa si costruisce ogni giorno attraverso l’istruzione, la collaborazione, la cultura e il dialogo tra i popoli. Ufficio stampa Piria Rosarno