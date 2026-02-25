Il parrucchiere cittanovese Michele Curulla al “Light Obsession Show”

Il 22 febbraio 2026, il palco del “Light Obsession Show” ha brillato sotto i riflettori di Riccione, accogliendo alcuni tra i professionisti più autorevoli del panorama hair & beauty nazionale. L’evento, organizzato da Kadus Professional, ha rappresentato un momento di alta formazione, spettacolo e condivisione dedicato agli addetti ai lavori provenienti da tutta Italia.

Tra i protagonisti della giornata anche Michele Curulla, salito sul palco in qualità di membro del Team ForYou, gruppo prestigioso e riconosciuto nel settore per l’eccellenza nella formazione professionale.

Il Team ForYou si distingue infatti come realtà formativa d’eccellenza, impegnata a supportare parrucchieri e saloni in un percorso di crescita concreta e strutturata.

La giornata di Riccione si è così confermata come un importante punto d’incontro tra innovazione, talento e formazione, consolidando il ruolo di Kadus Professional come promotore di eventi capaci di unire spettacolo e contenuto tecnico di alto livello. Per Michele Curulla, un traguardo significativo che rafforza il suo percorso professionale e il prestigio del Team ForYou nel settore.