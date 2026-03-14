IL FATTO. Pietrapaola, due auto incendiate e mesi di minacce: intervista a Maria Curia. VIDEO

Una vicenda molto grave avvenuta a Pietrapaola nel Cosentino, nella notte del 12 marzo 2026, quando due auto sono state date alle fiamme. Quello che potrebbe sembrare un semplice episodio di incendio doloso nasconde in realtà una situazione ben più complessa e drammatica, fatta di minacce, stalking e continue intimidazioni ai danni di un’intera famiglia. Protagonista della vicenda è una giovane di Pietrapaola, Maria Curia, che insieme alla sua famiglia sta vivendo da tempo una situazione di forte pressione e paura culminata con l’incendio delle due vetture.