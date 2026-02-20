Il Comune di Caulonia accoglie il nuovo parroco di Caulonia Marina, don Giuseppe Depace

Nella serata di ieri, nella chiesa gremita di fedeli della parrocchia di Caulonia Marina, si è svolta la cerimonia ufficiale di ingresso del nuovo parroco, don Giuseppe Depace, presieduta da S.E. Mons. Francesco Oliva, vescovo della Diocesi di Locri-Gerace.

Un momento di grande partecipazione e intensa emozione per l’intera comunità cauloniese.

Il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, ha rivolto a don Giuseppe un caloroso saluto di benvenuto, sottolineando lo spirito resiliente e operoso che caratterizza il territorio: «Caulonia è una comunità che più volte è inciampata e caduta, ma che si è sempre rialzata. È un paese fatto di persone che hanno idee, che si rimboccano le maniche anche nei momenti più difficili. Qui la collaborazione tra istituzioni e comunità è un valore concreto: insieme abbiamo realizzato molto, e insieme continueremo a farlo.»

Il sindaco ha ricordato il rapporto di collaborazione con la Diocesi, citando tra gli esempi la donazione del suolo adiacente alla chiesa per la realizzazione della nuova canonica, e ha evidenziato il carattere accogliente della cittadinanza: «Caulonia è il paese dell’accoglienza, ce lo riconoscono tutti. Accogliere lei, don Giuseppe, è per noi motivo di gioia, soddisfazione e orgoglio. Le diversità sono ricchezze, e il nostro territorio ne è pieno: questa è la nostra forza. Le auguro buon lavoro e buon cammino insieme a questa bellissima comunità che ho avuto l’onore di guidare negli ultimi quattro anni.»

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento ai fedeli di Roccella Ionica, presenti per accompagnare il sacerdote che fino al giorno precedente era stato loro parroco.

Accanto al sindaco, anche il vicesindaco Antonella Ierace ha espresso il proprio augurio al nuovo parroco: «L’arrivo di don Giuseppe rappresenta un momento importante per la nostra comunità. La sua presenza e il suo ministero saranno un sostegno prezioso per le famiglie, per i giovani e per tutti coloro che vivono la parrocchia come luogo di incontro e crescita. Siamo certi che saprà camminare accanto alla nostra gente con sensibilità, ascolto e spirito di servizio. A nome dell’amministrazione comunale, gli auguro un percorso fecondo e ricco di serenità.»

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso dei fedeli, segno della profonda partecipazione e dell’affetto con cui Caulonia Marina ha accolto il suo nuovo pastore.