Il centrosinistra sceglie Paquale Tridico. Lunedì la presentazione ufficiale

Alla fine il centrosinistra sceglie il proprio candidato a presidente della regione Calabria, Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S.

Un accordo politico sofferto per le divisioni politiche all’interno della coalizione, in modo particolare all’interno del partito di Conte. Tridico, prevale sul sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. In merito alla candidature a consigliere regionale nella provincia Reggina, già circolano i primi nomi, da Nino De gaetano, Carmelo Versace, i sindaci di Palmi e Roccella Jonica, Ranuccio e Zito. Scontata la ricandidatura dell’unico uscente, Giovanni Muraca. Dunque, corsa contro il tempo, per trovare candidati da inserire nelle liste elettorali per il voto di ottobre. Nelle file del centrodestra, la candidatura dell’ex presidente ff della Regione Calabria Nino Spirli, sembra acquisita nel partito della lega di Salvini. Dei quattro candidati da noi indicati, Mattiani, Gelardi, Neri e Sarica, uno di loro deve lasciare il posto a Nino Spirli. A questo punto ci domandiamo, chi farà un passo indietro?