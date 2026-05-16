Il Castello di Scilla accoglierà la Finale di “Miss Mondo Calabria 2026”

La magia della bellezza, dell’eleganza e della valorizzazione territoriale approda in una delle location più suggestive del panorama calabrese. Sabato 23 maggio 2026, con inizio alle ore 18, il prestigioso Castello Ruffo di Scilla ospiterà la Finale Regionale di “Miss Mondo Calabria 2026“, appuntamento attesissimo che vedrà protagoniste le finaliste provenienti da tutta la regione.

L’evento, organizzato in esclusiva regionale dall’agenzia Andrea Cogliandro Eventi con il patrocinio del Comune di Scilla, si preannuncia come una grande serata di spettacolo, moda e promozione culturale, capace di unire fascino, talento e identità del territorio in una cornice unica affacciata sul mare dello Stretto.

La finale regionale rappresenterà non soltanto una competizione dedicata alla bellezza, ma anche un importante momento di promozione turistica per Scilla e per l’intera Calabria, con la presenza di ospiti, operatori del settore, media e pubblico proveniente da diverse province.

“Portare la finale di Miss Mondo Calabria al Castello di Scilla significa valorizzare uno dei simboli più affascinanti della nostra terra attraverso un evento elegante e di grande richiamo” dichiara Andrea Cogliandro, esclusivista regionale del concorso e organizzatore dell’evento. “Abbiamo voluto fortemente una location capace di raccontare la storia, la cultura e la bellezza autentica della Calabria. Sarà una serata emozionante, ricca di spettacolo, musica e moda, ma soprattutto un’occasione importante per promuovere il nostro territorio a livello regionale e nazionale.”

Fondamentale il supporto dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessorato al Turismo, che hanno creduto fin da subito nel valore culturale e promozionale dell’iniziativa. “Come Assessore al Turismo, ho scelto di sposare questa iniziativa perché la moda rappresenta una forma d’arte capace di valorizzare identità, creatività e territorio. Sono sicuro che il Castello, fiore all’occhiello della nostra città, sarà il punto fermo per rendere questo evento meraviglioso come merita” dichiara Domenico Scarano.

L’organizzazione è già al lavoro per offrire uno spettacolo di alto livello, con coreografie, momenti artistici e numerose sorprese che accompagneranno il pubblico durante tutta la serata.

La Finale Regionale di “Miss Mondo Calabria 2026” si conferma così uno degli eventi più prestigiosi della stagione primaverile calabrese, capace di coniugare intrattenimento, moda e promozione del territorio in una delle località più iconiche del Sud Italia.