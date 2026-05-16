Comunicato Stampa Congiunto dei Sindaci del Territorio Pre-Aspromontano

Con nota dello scorso 30 aprile, i Sindaci dei Comuni di Cosoteto, Delianuova, Oppido

Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Santa Eufemia d’Aspromonte, San Procopio,

Scido e Sinopoli, con il massimo rispetto istituzionale, si sono rivolti a Sua Eccellenza il

Prefetto di Reggio Calabria per richiedere un incontro urgente volto a esporre le precarie

condizioni in cui versano i territori amministrati.

Sua Eccellenza il Prefetto – dimostrando ancora una volta spiccata sensibilità e costante

attenzione verso le problematiche che affliggono il territorio reggino e, in particolare, l’area

dell’entroterra pre-aspromontano – ha convocato i Sindaci in data 14 maggio 2026alle.

L’incontro tra i Sindaci e S.E. il Prefetto ha avuto inizio alle ore 11.

Le Criticità Esposte

Durante il colloquio, i primi cittadini hanno rappresentato una situazione della viabilità

estremamente critica: numerose arterie stradali, ridotte a poco più che mulattiere, sono da

tempo interessate da frane e smottamenti che ne impediscono il transito. In molti casi, la

chiusura forzata dura da diversi anni, determinando un isolamento di fatto di intere comumità.

I cittadini sono costretti a spostamenti quotidiani per motivi di lavoro o necessità primarie

affrontando rischi elevatissimi. Particolarmente allarmante è la condizione degli studenti, i cui

scuolabus sono obbligati a percorrere tragitti privi dei minimi standard di sicurezza.

Emergenza Sanità e Sicurezza

La carenza infrastrutturale compromette gravemente il diritto alla salute:

I presidi medici risultano difficilmente accessibili e i tempi di intervento dei soccorsi

sono spesso incompatibili con le emergenze.

Il punto di primo intervento più vicino dista oltre un’ora di percorrenza, rendendo la

tutela della vita una prestazione incerta.

Si registrano crescenti difficoltà nell’accesso ai farmaci e agli accertamenti strumentali,

Ulteriori criticità riguardano la gestione delle emergenze civili, come nel caso degli incendi

boschivi, dove l’impervietà delle strade limita fortemente l’operatività dei Vigili del Fuосо.

Nonostante tali mancanze strutturali, i Comuni continuano a garantire con senso di

responsabilità l’accoglienza e l’assistenza alle fasce più deboli della popolazione.

Gli Impegni del Prefetto

A conclusione dell’incontro, i Sindaci hanno formulato un’accorata richiesta di un sopralluogo

tecnico, affinché le autorità possano prendere diretta visione dello stato dei luoghi.

Il Prefetto, dopo aver ascoltato e fatto proprie le istanze del territorio, ha fornito rassicurazioni

concrete: