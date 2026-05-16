Comunicato Stampa Congiunto dei Sindaci del Territorio Pre-Aspromontano

Con nota dello scorso 30 aprile, i Sindaci dei Comuni di Cosoteto, Delianuova, Oppido
Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Santa Eufemia d’Aspromonte, San Procopio,
Scido e Sinopoli, con il massimo rispetto istituzionale, si sono rivolti a Sua Eccellenza il
Prefetto di Reggio Calabria per richiedere un incontro urgente volto a esporre le precarie
condizioni in cui versano i territori amministrati.
Sua Eccellenza il Prefetto – dimostrando ancora una volta spiccata sensibilità e costante
attenzione verso le problematiche che affliggono il territorio reggino e, in particolare, l’area
dell’entroterra pre-aspromontano – ha convocato i Sindaci in data 14 maggio 2026alle.
L’incontro tra i Sindaci e S.E. il Prefetto ha avuto inizio alle ore 11.
Le Criticità Esposte
Durante il colloquio, i primi cittadini hanno rappresentato una situazione della viabilità
estremamente critica: numerose arterie stradali, ridotte a poco più che mulattiere, sono da
tempo interessate da frane e smottamenti che ne impediscono il transito. In molti casi, la
chiusura forzata dura da diversi anni, determinando un isolamento di fatto di intere comumità.
I cittadini sono costretti a spostamenti quotidiani per motivi di lavoro o necessità primarie
affrontando rischi elevatissimi. Particolarmente allarmante è la condizione degli studenti, i cui
scuolabus sono obbligati a percorrere tragitti privi dei minimi standard di sicurezza.
Emergenza Sanità e Sicurezza
La carenza infrastrutturale compromette gravemente il diritto alla salute:
I presidi medici risultano difficilmente accessibili e i tempi di intervento dei soccorsi
sono spesso incompatibili con le emergenze.
Il punto di primo intervento più vicino dista oltre un’ora di percorrenza, rendendo la
tutela della vita una prestazione incerta.
- Si registrano crescenti difficoltà nell’accesso ai farmaci e agli accertamenti strumentali,
Ulteriori criticità riguardano la gestione delle emergenze civili, come nel caso degli incendi
boschivi, dove l’impervietà delle strade limita fortemente l’operatività dei Vigili del Fuосо.
Nonostante tali mancanze strutturali, i Comuni continuano a garantire con senso di
responsabilità l’accoglienza e l’assistenza alle fasce più deboli della popolazione.
Gli Impegni del Prefetto
A conclusione dell’incontro, i Sindaci hanno formulato un’accorata richiesta di un sopralluogo
tecnico, affinché le autorità possano prendere diretta visione dello stato dei luoghi.
Il Prefetto, dopo aver ascoltato e fatto proprie le istanze del territorio, ha fornito rassicurazioni
concrete:
- Lavori SP2: Il Prefetto si è interessata alle problematiche della S.P, 2 tra Cosoleto e
Delianuova auspicandone l’inizio dei lavori, subito dopo il periodo estivo.
- Visita Istituzionale: Subito dopo le elezioni del Sindaco della Città Metropolitana
(previste per il 24 e 25 maggio p.v.), i Sindaci si sono impegnati a programmare nel
Comune di Delianuova un incontro con i rappresentanti politici del territorio al quale
incontro S.E. ha garantito la presenza.
In tale occasione, sarà avviato un confronto diretto anche con la cittadinanza per discutere il
futuro delle strade Delianuova – Gioia Tauro, della strada Pedemontana nonché il ripristino
delle altre arterie collegate e le soluzioni per il grave problema della sanità locale.