Il cantante Michele Bruzzese al Policlinico “Gemelli” di Roma ha regalato sorrisi e dolci emozioni ai piccoli  pazienti del reparto di “Neurochirurgia Pediatrica”

Dic 17, 2025 - redazione

Michele Bruzzese talento di Melicucco per la sua meravigliosa voce, qualche giorno fa, ha regalato sorrisi ed emozioni ai  piccoli  pazienti del reparto di “Neurochirurgia Pediatrica” della fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Insieme a Michele anche Babbo Natale con i suoi immancabili regali.

L’iniziativa è stata  promossa dalla Federazione Gene APS, con lo scopo di  regalare un momento di serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, e rientra nel progetto della Federazione Gene APS dedicato alla Neurochirurgia Pediatrica, con l’obiettivo di umanizzare la cura e ricordare che, accanto alle terapie, esiste un bisogno profondo di relazione, speranza e vicinanza.

