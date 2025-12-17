Il cantante Michele Bruzzese al Policlinico “Gemelli” di Roma ha regalato sorrisi e dolci emozioni ai piccoli  pazienti del reparto di “Neurochirurgia Pediatrica”

Michele Bruzzese talento di Melicucco per la sua meravigliosa voce, qualche giorno fa, ha regalato sorrisi ed emozioni ai piccoli pazienti del reparto di “Neurochirurgia Pediatrica” della fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Insieme a Michele anche Babbo Natale con i suoi immancabili regali.

L’iniziativa è stata promossa dalla Federazione Gene APS, con lo scopo di regalare un momento di serenità ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, e rientra nel progetto della Federazione Gene APS dedicato alla Neurochirurgia Pediatrica, con l’obiettivo di umanizzare la cura e ricordare che, accanto alle terapie, esiste un bisogno profondo di relazione, speranza e vicinanza.