L’ultima pubblicazione dello scrittore e blogger della nostra testata Giovanni Cardona, è intitolata “I Paradossi – L’arte di pensare l’impossibile” edita per i tipi di Edizioni Scientifiche Letterarie.

Ci sono territori del pensiero che non si attraversano senza cambiare un po’ la propria forma mentale. I paradossi appartengono proprio a questa zona di confine: nascono dal cuore della razionalità, eppure la mettono in difficoltà; illuminano e confondono nello stesso gesto; mostrano il mondo mentre lo deformano. Sono figure concettuali che costringono la mente a guardarsi allo specchio e a scoprire che, a volte, è la logica stessa a inciampare nelle sue strutture. È in questo spazio fragile e fecondo che si colloca il nuovo libro di Giovanni Cardona, un viaggio attraverso i paradossi intesi non come curiosità per specialisti, ma come strumenti per comprendere meglio la natura del pensare. Il volume, disponibile anche su Amazon, si propone come una guida accessibile e stimolante per chiunque voglia esplorare le pieghe più sorprendenti della razionalità.

Cardona affronta i paradossi come fenomeni rivelatori: non semplici giochi intellettuali, ma segnali che indicano dove i nostri sistemi concettuali iniziano a scricchiolare e, proprio per questo, a generare nuove possibilità. Ogni paradosso diventa una soglia, un invito a rimettere in discussione ciò che sembrava ovvio, un varco attraverso cui la conoscenza si reinventa. Il lettore viene accompagnato in un percorso che attraversa secoli di storia delle idee, dalle provocazioni di Zenone sull’impossibilità del movimento alle contraddizioni della logica contemporanea, passando per le ambiguità del linguaggio, le aporie matematiche e le tensioni della fisica moderna. Non si tratta di un semplice elenco: Cardona ricostruisce genealogie, contesti, metamorfosi, mostrando come ogni epoca abbia prodotto i propri paradossi e come questi abbiano costretto filosofi e scienziati a ripensare le fondamenta del sapere.

Ciò che emerge è un quadro sorprendentemente coerente: i paradossi non sono anomalie da eliminare, ma indizi di profondità. Rivelano che la verità non è un blocco compatto, ma un equilibrio instabile tra ciò che possiamo affermare e ciò che possiamo solo intuire. In questo senso, la teoria dei paradossi diventa una teoria della conoscenza, una disciplina che non cerca risposte definitive ma indaga le condizioni stesse che rendono possibile il domandare. Il merito dell’autore sta nel restituire ai paradossi la loro vitalità originaria: non esercizi di stile, ma strumenti per interrogare il linguaggio, la percezione, la logica, la scienza. Ogni capitolo apre una finestra su un diverso modo di guardare il mondo, mostrando come il pensiero, quando si confronta con l’impossibile, trovi spesso la sua forma più autentica.

Il libro non promette soluzioni, e sarebbe paradossale se lo facesse. Propone invece un metodo: imparare a sostare nell’incertezza, a riconoscere la fecondità del dubbio, a considerare la contraddizione non come un fallimento ma come un punto di partenza. Chi si avventura in queste pagine scoprirà che i paradossi non sono ostacoli, ma compagni di viaggio, figure enigmatiche che ci costringono a guardare oltre la superficie e a esplorare le pieghe nascoste del reale. E forse, alla fine, comprenderà che il paradosso più grande è proprio questo: solo accettando l’incompletezza del nostro sapere possiamo avvicinarci a una forma più autentica di comprensione.