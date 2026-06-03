I motori sono già avviati a Taurianova per l’ottava edizione dell’Infiorata. Servizio di Graziano Tomarchio
Giu 03, 2026 - redazione
I motori sono già avviati a Taurianova per l’ottava edizione dell’Infiorata, in programma dal 19 al 21 giugno. Ma come procedono i preparativi dietro le quinte? Graziano Tomarchio lo ha chiesto al dott. Vincenzo Furfaro, tra i responsabili della comunicazione della manifestazione e responsabile comunicazione Infiorata che ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci quest’anno.