I motori sono già avviati a Taurianova per l’ottava edizione dell’Infiorata. Servizio di Graziano Tomarchio

La sequela di brutali aggressioni e messaggi intimidatori che in queste ore sta colpendo funzionari e amministratori locali in Calabria e in Campania, ci preoccupano particolarmente per il grado di violenza e spudoratezza dimostrati. Di particolare gravità e ferocia è il pestaggio subito dalresponsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Vibo Valentia, Andrea Nocita,a cui hanno […]