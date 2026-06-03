Elezioni amministrative 2026: una riflessione sul futuro del centrosinistra e sul ruolo delle nuove generazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’ex segretario dei Pd di Taurianova Maurizio Cannata

Conclusa la competizione elettorale che ha portato all’elezione di Mimmo Romeo alla carica di Sindaco della città, al quale rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, ho letto sui social network e su alcune testate online diverse interpretazioni del voto amministrativo che ritengo frettolose e, in alcuni casi, più orientate alla polemica che a una reale analisi politica.

L’esito delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026, soprattutto nel contesto di Taurianova, merita invece una riflessione approfondita. Non si tratta soltanto di commentare un risultato elettorale, ma di leggerlo alla luce delle dinamiche politiche che hanno caratterizzato gli ultimi quindici anni della vita amministrativa cittadina.

Le urne consegnano al centrosinistra una realtà che non può essere ignorata: rispetto alle precedenti esperienze amministrative si registra una significativa contrazione del consenso e una perdita di centralità politica come alternativa di governo. Un dato che non riguarda soltanto Taurianova, ma che appare evidente anche nel contesto provinciale e regionale.

Il risultato elettorale conferma, infatti, la crisi del centrosinistra calabrese e certifica il sostanziale fallimento del progetto di rigenerazione del Partito Democratico regionale, più volte annunciato ma mai realmente realizzato. Un progetto che, alla prova dei fatti, si è rivelato un vero e proprio ossimoro politico, incapace di produrre una nuova classe dirigente, di ampliare il consenso e di ricostruire un rapporto solido con i territori e le comunità locali.

Nel 2020 nella nostra città, dopo il risultato straordinario del 2015, la coalizione di centrosinistra, costruita attorno all’alleanza tra il Partito Democratico e le principali espressioni del civismo locale, aveva ottenuto 2.139 voti, pari al 25,46% dei consensi, conquistando l’accesso al ballottaggio. Nel 2026, invece, l’area riconducibile al centrosinistra si è fermata a 1.261 voti, pari al 14,8%, con una perdita di 878 voti e una flessione di oltre dieci punti percentuali.

Si tratta di un arretramento politico evidente, che segnala la perdita di una parte importante di quell’elettorato civico che nel 2020 aveva contribuito a rendere competitiva la proposta progressista. Allo stesso tempo, dall’analisi dei dati emerge un elemento che merita particolare attenzione. Nel 2020 il Partito Democratico aveva raccolto 1.199 voti di lista, rappresentando il principale pilastro della coalizione. Il risultato del 2026, pari a 1.261 voti, dimostra che il nucleo storico dell’elettorato democratico ha sostanzialmente tenuto, ciò che sembra essersi indebolito non è tanto il consenso tradizionale del Partito Democratico, quanto quella componente civica, moderata e trasversale che aveva consentito di ampliare significativamente il perimetro elettorale della coalizione.

Da qui nasce la necessità di una riflessione seria sulle ragioni della sconfitta. La prima riguarda la frammentazione dell’area progressista e l’incapacità di costruire una proposta sufficientemente ampia, inclusiva e attrattiva. La seconda concerne l’allontanamento di una parte dell’elettorato civico che, negli anni, aveva individuato nel centrosinistra uno strumento credibile di cambiamento amministrativo. La terza è legata al mutamento del quadro istituzionale ed elettorale.

La riduzione della popolazione residente al di sotto della soglia dei 15.000 abitanti ha infatti determinato il passaggio dal sistema elettorale a doppio turno a quello maggioritario a turno unico, modificando profondamente le regole della competizione politica. Oggi non esiste più la possibilità di costruire alleanze tra il primo e il secondo turno: vince direttamente la coalizione che ottiene il maggior numero di voti. In questo scenario, ogni divisione, ogni frammentazione e ogni dispersione di consenso diventano fattori determinanti per il risultato finale.

Per questo il centrosinistra non può limitarsi a difendere il proprio insediamento storico, ma deve necessariamente allargare il proprio campo politico e sociale. Occorre ricostruire una grande area riformista e civica, capace di parlare ai giovani, alle famiglie, al mondo del lavoro, alle professioni e all’associazionismo, interpretando le esigenze di una città moderna, inclusiva, dinamica e competitiva.

La sfida che si apre oggi non è soltanto quella di recuperare consenso elettorale, ma di ricostruire una proposta politica credibile, partecipata e radicata nella società taurianovese. Solo attraverso una nuova alleanza tra cultura riformista, impegno civico e partecipazione delle nuove generazioni sarà possibile tornare a rappresentare un’alternativa di governo autorevole e convincente.

Proprio il tema delle nuove generazioni impone una riflessione ulteriore. La loro partecipazione, emersa sia durante il dibattito referendario sia nelle recenti elezioni amministrative, rappresenta un patrimonio politico e civile che non può essere disperso.

Molti ragazzi e ragazze, appartenenti a schieramenti diversi, hanno scelto di impegnarsi nella vita pubblica e nella politica. Sarebbe un grave errore, e una responsabilità che la nostra comunità non può permettersi, non valorizzare questo entusiasmo e non offrire loro strumenti concreti di crescita, partecipazione e formazione.

Per farlo servono autentici laboratori di cittadinanza attiva e formazione politica. Tuttavia, la politica da sola non basta. Deve sapersi integrare con la forza inclusiva del Civismo, quello autentico, capace di mettere in relazione idee, esperienze, bisogni e aspirazioni delle nuove generazioni, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

È proprio dall’incontro tra politica, partecipazione e civismo che può nascere una nuova stagione di impegno pubblico e di crescita collettiva.

In definitiva, è da qui che deve ripartire il futuro: da un percorso di partecipazione, responsabilità e coinvolgimento che conduca a una vera rigenerazione della civiltà politica.

Maurizio Cannata

Ex Segretario del Partito Democratico di Taurianova.