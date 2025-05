I° Maggio di sangue sulle strade in Calabria con un morto e due feriti gravi

Un Primo Maggio con dramma in Calabria con un morto e due feriti gravi. Il primo nel Cosentino, sulla strada che collega Campotenese e Mormanno, dove un uomo di 67 anni di origini napoletane ha perso la vita, morendo sul colpo dopo che per cause ancora in corso è andato a schiantarsi contro un muto, dopo aver perso il controllo del mezzo. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.

Il secondo incidente stradale si è verificato nei pressi di Amantea, lungo la Statale 18, poco prima dell’ingresso della galleria che porta al centro del basso Tirreno Cosentino. Due vetture si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento grave di entrambi i conducenti. L’impatto è stato così violento da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi: sul posto sono giunti gli operatori del 118, supportati da un’elisoccorso per il trasporto urgente dei feriti. Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e i carabinieri.