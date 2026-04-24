I Consiglieri Italiano e Ferrarini, “L’acqua, un  sogno proibito per le case dei Rosarnesi”

I sottoscritti Avv. Michele Filippo Italiano e Cosma Ferrarini, nella qualità di capo gruppo di minoranza, in seno al consiglio comunale, di Rosarno, denunciano la situazione relativa alla grave crisi idrica, che sta attraversando la città di Rosarno. Infatti, negli ultimi giorni, l’acqua, sta diventando un vero e proprio “sogno proibito”, a causa di disservizi oramai diventati cronici.

Si susseguono gli annunci, da parte dell’amministrazione comunale, che da giorni conosce la problematica e si limita solo a rassicurare i cittadini su interventi che risolveranno a breve il problema.

Ma, ciò nonostante, rileviamo che le interruzioni programmate o improvvise sono frequenti, tant’è che intere zone di Rosarno sono senz’acqua da più giorni.

A parte i comunicati stampa, che leggiamo sulla pagina FB dell’amministrazione comunale, non registriamo però interventi risolutori ed idonei a lenire i bisogni che la mancanza del prezioso liquido, provoca alle famiglie, alle attività ed ai cittadini tutti.

In questi ultimi giorni, per le case dei rosarnesi , l’acqua corrente regolare, resta davvero una chimera, e l’inerzia degli amministratori, denota che non hanno programmato alcun intervento alternativo, come l’attivazione di autobotti e quanto altro necessario.

Tutto tace. In casi come questo è necessario un intervento energico che tamponi le emergenze, e non c’è stato.

Notiamo che ancora una volta è mancata l’azione programmatica dell’amministrazione che rimane a guardare, resta in attesa che altri risolvono il problema .

Non funziona così il governo del territorio. Noi lo diciamo da tanto e da tanto denunciamo l’inefficienza e l’incapacità di un’amministrazione che non riesce ad incidere e che campa alla giornata.

Rosarno meritava altro!

Avv. Michele Filippo Italiano Cosma Ferrarini