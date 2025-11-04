I consiglieri di Forza Italia: “Noi lavoriamo per il rilancio dell’ Aeroporto, mentre l’Amministrazione posiziona una discarica accanto allo scalo”

“La situazione di degrado nell’area adiacente all’Aeroporto “Tito Minniti”, con la segnalazione di una vera e propria discarica a cielo aperto a pochi passi dallo scalo, è l’ennesima riprova della totale incapacità e inettitudine dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Falcomatà nel garantire anche il minimo decoro urbano, fatto ancor di più inaccettabile se si considera che questo è un momento storico cruciale per il futuro dell’Aeroporto dello Stretto”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone.

“Mentre Forza Italia lavora per il rilancio dell’ aeroporto, con i lavori di ammodernamento e riqualificazione dello scalo in corso, grazie ai 25 milioni di euro dell’emendamento dell’Onorevole Cannizzaro e alle politiche lungimiranti messe in campo dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto, culminate con l’arrivo della compagnia aerea Ryanair, che sta determinando dati di crescita mensili record per il “Tito Minniti”, l’Amministrazione comunale si rivela non all’altezza della sfida da noi intrapresa, dimostrandosi un ostacolo invece che un supporto, non riuscendo di fatto neppure a garantire la pulizia attorno allo scalo”.

“Qualora fosse necessario ribadirlo, l‘aeroporto è il primo biglietto da visita per chi arriva in città, nonché un vero e proprio motore di sviluppo turistico ed economico per l’intera area metropolitana: il lavoro svolto da Forza Italia sta producendo risultati straordinari, con un aumento di passeggeri che rende lo scalo ad oggi più attrattivo.

Ma il totale disinteresse e la cronica incapacità amministrativa di quest’Amministrazione dimostrano chiaramente che non c’è la visione, nè la volontà di accompagnare questo processo di rilancio. Per fortuna manca poco alla fine di questo incubo amministrativo” concludono i consiglieri.