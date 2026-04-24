HBO Max arriva in Italia: catalogo, prezzi e sport in streaming nella nuova era della TV on demand

La piattaforma di Warner Bros. Discovery debutta nel nostro Paese con un’offerta che unisce grandi serie, film di culto e sport dal vivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il panorama dello streaming italiano ha vissuto una svolta significativa lo scorso 13 gennaio 2026, data in cui HBO Max ha fatto il suo debutto ufficiale nel nostro Paese. La piattaforma di proprietà di Warner Bros. Discovery era attesa da tempo dagli appassionati di serie televisive e cinema, e il suo arrivo segna l’inizio di una nuova fase nella competizione tra i servizi di video on demand. L’Italia, insieme a Germania, Austria e Svizzera, rientra nella seconda ondata di espansione europea del colosso americano, che punta a ritagliarsi uno spazio importante in un mercato già affollato da nomi del calibro di Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

I piani di abbonamento: quanto costa HBO Max in Italia

L’offerta commerciale di HBO Max si articola su tre livelli tariffari pensati per soddisfare esigenze e budget differenti. Il piano Base, che include la pubblicità, è disponibile a 5,99 euro al mese e consente la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente. Il piano Standard, privo di inserzioni pubblicitarie, sale a 11,99 euro mensili mantenendo la risoluzione Full HD e aggiungendo la possibilità di scaricare fino a 30 contenuti offline.

Il piano Premium, pensato per gli utenti più esigenti, costa 16,99 euro al mese e offre la qualità 4K Ultra HD, l’audio Dolby Atmos, la visione su quattro dispositivi simultanei e fino a 100 download. Ogni piano prevede la creazione di cinque profili personalizzati, incluso un profilo dedicato ai bambini con controllo parentale.

Un catalogo che unisce blockbuster, serie di culto e produzioni italiane

Il vero punto di forza di HBO Max risiede nella profondità del suo catalogo. La piattaforma mette a disposizione le serie che hanno segnato la storia della televisione moderna, da House of the Dragon a The Last of Us, passando per Euphoria, The White Lotus e classici intramontabili come I Soprano e Friends.

Sul fronte cinematografico, gli abbonati possono accedere all’intera saga di Harry Potter, alla trilogia de Il Signore degli Anelli, ai film dell’universo DC e alle pellicole più recenti targate Warner Bros., compreso il nuovo capitolo di Dune. HBO Max ha inoltre investito in modo deciso sulle produzioni italiane originali: tra i titoli di punta figurano “Portobello”, la serie diretta da Marco Bellocchio, e “Peccato” con Emanuela Fanelli. Una scelta che dimostra la volontà di raccontare anche storie legate alla cultura e al patrimonio del nostro Paese.

Lo sport dal vivo: l’arma in più contro la concorrenza

È tuttavia sul terreno dello sport che HBO Max gioca la carta più interessante. A differenza di Netflix e Disney+, la piattaforma offre un pacchetto Sport aggiuntivo al costo di soli 3 euro al mese, che dà accesso ai canali Eurosport 1 e 2 in diretta streaming. Gli appassionati possono così seguire gli Australian Open e il Roland-Garros di tennis, il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta di ciclismo, gli incontri di UFC e la FA Cup inglese.

Un’offerta ulteriormente impreziosita dalla trasmissione integrale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, disponibile per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. L’inclusione dello sport in diretta rappresenta un vantaggio competitivo significativo non soltanto rispetto ai concorrenti diretti, ma anche nei confronti di realtà differenti che permettono di seguire gli eventi sportivi, come piattaforme quali Sisal, dove è possibile seguire lo streaming delle partite in diretta, oppure le tradizionali TV satellitari. Per chi vive lo sport con passione, è certamente un’opzione in più da tenere in considerazione.

HBO Max VS i big dello streaming

Il posizionamento di HBO Max nel mercato italiano si basa dunque su una strategia a doppio binario: da un lato un catalogo di intrattenimento di primo livello, dall’altro una proposta sportiva che nessun altro servizio di streaming generalista è attualmente in grado di eguagliare.

La piattaforma è accessibile tramite il sito ufficiale, l’applicazione dedicata per smartphone e smart TV, come canale aggiuntivo su Amazon Prime Video e attraverso i pacchetti TIMVISION. La fascia di prezzo del piano Base, fissata a 5,99 euro, la rende inoltre una delle opzioni più accessibili sul mercato, soprattutto se confrontata con i recenti rincari applicati da alcuni competitor.

Uno sguardo al futuro dello streaming in Italia

A pochi mesi dal lancio, HBO Max sembra avere tutte le carte in regola per insidiare le posizioni consolidate dei suoi rivali. L’offerta sportiva, in particolare, potrebbe rivelarsi il fattore decisivo per conquistare quella fetta di pubblico che cerca in un unico abbonamento sia l’intrattenimento serale sia la copertura degli eventi dal vivo.

Le abitudini di consumo degli italiani, soprattutto tra le generazioni più giovani sempre più orientate al digitale, si stanno evolvendo rapidamente, e la moltiplicazione delle piattaforme disponibili non fa che accelerare questa trasformazione. Resta da vedere se HBO Max saprà mantenere le promesse iniziali e continuare a investire tanto sui contenuti internazionali quanto sulle produzioni originali italiane, un aspetto che potrebbe fare la differenza nel lungo periodo.