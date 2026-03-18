Guerra in Medio Oriente, il mondo sta per cambiare

Analisi geopolitica in pillole della sugli accadimenti nel teatro di guerra del Medio Oriente.

1 – Alleanze sotto scacco.

L’attuale crisi in Medio Oriente, in particolare il conflitto che vede contrapposti Stati Uniti e Israele contro l’Iran, si estende ben oltre le semplici tensioni trilaterali. A subire il peso maggiore di questa guerra, sono gli alleati degli Stati Uniti: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Bahrein.

2 – Il Ruolo del Petrodollaro.

Nel 1974, l’accordo tra Henry Kissinger e il re Faisal dell’Arabia Saudita ha stabilito un sistema che ha dominato il mercato globale per decenni: il petrodollaro. Questo accordo, in cui il petrolio doveva essere scambiato unicamente in dollari statunitensi, ha garantito una stabilità economica per gli Stati Uniti, permettendo loro di accedere a prestiti senza limiti, mentre i paesi dovevano accumulare dollari per le loro transazioni petrolifere.

Tuttavia, la recente tendenza di alcuni paesi chiave del Golfo a distaccarsi da questo sistema rappresenta una sfida diretta per la supremazia economica americana. Ma chi sono questi paesi?

3 – Fuga dal dollaro.

Negli ultimi anni, paesi come l’Iran, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e il Kuwait hanno iniziato a contrattare in yuan cinesi e altre valute. Questo cambiamento radicale ha creato preoccupazioni per gli Stati Uniti, poiché un allontanamento massiccio dal petrodollaro può innescare un effetto domino: se uno stato smette di utilizzare il dollaro, altri potrebbero seguire.

L’invasione dell’Iraq nel 2003 è stata una risposta diretta all’azione di Saddam Hussein che tentava di vendere petrolio in euro. L’intervento, giustificato a livello internazionale, ha ripristinato il controllo statunitense sul mercato petrolifero iracheno. Ma oggi, quattro nazioni alleate si sono distaccate dal dollaro, senza la possibilità di occupazione militare diretta.

4 – Le dinamiche della Guerra.

L’attacco all’Iran, in questo contesto, ha avuto effetti collaterali devastanti per gli stessi alleati degli Stati Uniti. Gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, l’Arabia Saudita e il Kuwait stanno affrontando attacchi diretti alle loro infrastrutture petrolifere. La domanda da porci è: perché?

La risposta suggerisce che gli Stati Uniti stiano tentando di colpire i loro alleati per punirli, o addirittura per costringerli a rimanere all’interno del sistema del petrodollaro. L’enfasi degli attacchi è quindi un avvertimento: il distacco dal dollaro può portare a devastazioni economiche e infrastrutturali.

5 – Il Caso del Venezuela.

Parallelamente a quanto avviene nel Golfo, gli Stati Uniti hanno recentemente deciso di ripristinare relazioni commerciali con il Venezuela, una nazione le cui enormi riserve di petrolio sono fondamentali in questo scenario. Con l’autorizzazione per le aziende statunitensi di riparare le infrastrutture Venezuelane, si evidenzia una strategia articolata: rinforzare il controllo sul petrolio e mantenere una posizione dominante in un mercato in fibrillazione.

6 – Implicazioni a Lungo Termine.

Il quadro geopolitico attuale potrebbe segnare un importante crollo per il dollaro americano e un’accelerazione per l’espansione dei BRICS. Paesi come Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica stanno cercando di diversificare le loro relazioni commerciali e monetarie, riducendo la dipendenza dal dollaro.

La situazione attuale ci obbliga a porre domande critiche sulla sicurezza e la stabilità economica dei partner americani, sollevando dubbi sulla natura della protezione militare fornita dagli Stati Uniti. Questa è una guerra non contro l’Iran, ma contro le sue stesse alleanze, è un gioco di potere che potrebbe ripercuotersi a lungo nella geopolitica globale.

In sintesi, eventi recenti suggeriscono un potenziale ribilanciamento delle alleanze e una nuova era economica, in cui la moneta di riserva mondiale potrebbe essere contestata in modo significativo dai nuovi blocchi emergenti.

Maurizio Compagnone

Analista Geopolitico