Gruppo “Ogni giorno insieme per Oppido”: Giornata storica perché vengono consegnati i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità

Oggi è un giorno storico per la comunità di Oppido Mamertina, poiché vengono consegnati i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità presso la struttura già esistente dell’Ospedale Maria Pia di Savoia. Questo importante progetto su input del Commissario regionale alla Sanità, il Presidente Occhiuto è stato reso possibile grazie al finanziamento annunciato agli inizi del 2024 dal Consigliere regionale Domenico Giannetta, che sta seguendo tutto l’iter procedurale sin dall’inizio, dal deliberato del Direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia De Furia che con la prima delibera n.1153 del 28 dicembre 2023 ha approvato il progetto definitivo e con la successiva delibera n. 402 del 14 aprile scorso, dove è stato approvato il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori dell’Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina. L’opera, finanziata attraverso la Misura 6 del PNRR e i Fondi FOI, inizialmente stanziati per un totale di euro 1.854.544,29, ha ricevuto un ulteriore incremento di euro 834.385,68, portando il budget complessivo ad euro 2.688.929,97, fino alla consegna ufficiale dei lavori di oggi.

Il progetto prevede la realizzazione di un Ospedale di Comunità che offrirà servizi sanitari e socio-sanitari alle persone che ne hanno bisogno, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali. La struttura sarà dotata di moderne attrezzature e tecnologie, e sarà gestita da un team di professionisti sanitari e socio-sanitari.

Il gruppo politico “Ogni giorno insieme per Oppido” esprime la sua soddisfazione per l’interesse manifestato e il lavoro portato avanti dal Presidente Occhiuto e dal Consigliere regionale Domenico Giannetta, che grazie al loro quotidiano impegno politico hanno contribuito a rendere possibile questo importante progetto.

La realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina rappresenta un importante passo avanti per la sanità e il benessere della comunità locale di tutta la fascia del comprensorio dell’ex Comunità Montana e costituisce un esempio concreto di come l’impegno e la determinazione possano portare a risultati tangibili e di grande valore.