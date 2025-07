Gravissimo episodio in Calabria, accoltellato il titolare di una farmacia, trasferito in gravi condizioni con l’elisoccorso

Gravissimo dramma si è consumato a Nicotera dove il marito della titolare della farmacia Medma, Antonio Nazareno Sergio, è stato accoltellato ed a compiere il gesto sarebbe stato un giovane di 23 anni.

Dalle prime indiscrezioni sono stati i testimoni presenti a soccorrere il professionista che sarebbe stato accoltellato alla gola. L’uomo è stato trasferito in codice rosso, in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri hanno raggiunto il giovane in un bar e lo hanno fermato. Si tratta di R.P. ed è del luogo e figlio degli ex proprietari della farmacia ma sul movente ancora sono diversi aspetti chiarire. Ed è tutto al vaglio dell’autorità giudiziaria di Vibo Valentia.