Grande vittoria dell’Asd Taurianova Academy: è Promozione!

Una grandissima vittoria a Lamezia della Asd Taurianova Academy che vale la conquista del Campionato di Promozione. La squadra giallorossa guidata da mister Coppola ha battuto nella finalissima per lo spareggio la Polisportiva Pino Donato Taverna con il punteggio di 3-1. Le reti per l’Asd Taurianova, al 42′ di Zagari, 78′ Viola e 84′ Saccà, mentre il gol della bandiera per la Polisportiva Pino Donato Taverna di Cosentino al 77′.

Grande soddisfazione per la squadra di calcio taurianovese che il prossimo anno sarà nel Campionato Dilettanti di Promozione. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera comunità di Taurianova, nella speranza che il prossimo anno ci sarà più sostegno per quanto riguarda l’impianto sportivo, visto l’oneroso e impegnativo appuntamento calcistico che si dovrà disputare.