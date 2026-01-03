Grande successo per la Tombolata Solidale a Barritteri di Seminara

Si è conclusa con un’entusiastica partecipazione la “Tombolata Benefica”, tenutasi ieri sera, venerdì 2 gennaio 2026, presso i locali dell’Oratorio della Parrocchia Maria SS. Addolorata di Barritteri di Seminara (RC).

L’evento, organizzato dalla Parrocchia e dall’Associazione “Barritteri Straordinaria”, in collaborazione con l’Associazione “Incontriamoci Sempre” di Reggio Calabria, ha registrato una grande affluenza di pubblico, confermando ancora una volta il calore e la solidarietà della comunità locale.

Una serata all’insegna del divertimento tradizionale, con ricchi premi messi in palio grazie al contributo di aziende locali e sostenitori, ha animato i partecipanti in un’atmosfera festosa e conviviale. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Parrocchia per il sostegno delle attività sociali, che da anni rappresentano un punto di riferimento per le famiglie e le persone in difficoltà del territorio.

Don Vincenzo, parroco della comunità di Barritteri, ha espresso viva gratitudine agli organizzatori e ai presenti: “Questi momenti di condivisione rafforzano il nostro impegno quotidiano al servizio della Comunità. Grazie al generoso contributo, potremo continuare a supportare iniziative importanti per il bene comune”.

La Presidentessa di “Barritteri Straordinaria”, Carmelina Gaglioti, ha aperto la serata ringraziando il pubblico per la partecipazione, illustrando tutti i premi messi in palio dalle aziende ed attività del territorio e dando ufficialmente il via alla serata.

Anche il presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre, Pino Strati, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Siamo felici di sostenere realtà solidali come quella di Barritteri, che accoglie con affetto e partecipazione le nostre iniziative comuni”.

La Tombolata Benefica, conclusasi con un ricco buffet offerto da Barritteri Straordinaria, si conferma un appuntamento tradizionale capace di unire generazioni diverse intorno a valori di solidarietà e vicinanza, in un periodo dell’anno dedicato alla condivisione.