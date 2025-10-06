Grande successo per la 3ª Mostra Scambio di Auto e Moto d’Epoca organizzata dal Vespa Club Rizziconi

Si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione la 3ª edizione della Mostra Scambio di Auto e Moto d’Epoca, promossa dal Vespa Club Rizziconi, che si è tenuta nei giorni 27 e 28 settembre presso il Centro Commerciale Porto degli Ulivi.

L’evento ha attirato centinaia di appassionati, collezionisti e curiosi, provenienti da tutta la Calabria e da diverse regioni limitrofe. Numerosi gli espositori presenti provenienti da molte regioni del sud italia e dalla vicina Sicilia, con stand dedicati a ricambi originali, accessori vintage e oggetti da collezione legati al mondo delle due e quattro ruote storiche.

La mostra ha rappresentato non solo un importante momento di aggregazione per gli amanti del motorismo storico, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere la cultura dei motori d’epoca.

Durante la due giorni, i visitatori hanno potuto ammirare modelli iconici di mezzi che hanno fatto la storia della mobilità italiana. Particolarmente apprezzati sono stati gli spazi dedicati allo scambio di ricambi e ai contatti tra collezionisti.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento e della risposta del pubblico. Ringraziamo tutti gli espositori, i visitatori, il main sponsor Centro Commerciale Porto degli Ulivi per l’ospitalità e la collaborazione, tutti gli altri sponsor, lo Staff del Club per l’impegno nell’organizzazione e gestione dell’evento, e i soci che hanno collaborato” – ha dichiarato il presidente del club Andrea Papasidero.

Confermato già l’interesse per una quarta edizione nel 2026, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’evento e coinvolgere sempre più realtà del settore.