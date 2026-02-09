Grande successo a Rosarno per la mostra “Madri, Muse, Sante” dell’artista Maria Morgante”

Si è svolta ieri 8 febbraio, presso la Chiesa della Santissima Trinità di

Rosarno, la mostra dell’artista rosarnese Maria Morgante, dal titolo “Madri, Muse,

Sante”, registrando un entusiasmo e una partecipazione di pubblico straordinari. Già

prima dell’apertura ufficiale, una lunga fila si era formata all’esterno della chiesa, a

testimonianza della grande attesa e dell’interesse suscitato dall’evento.

Le opere esposte hanno profondamente colpito i visitatori, lasciandoli ammirati per

la forza espressiva e il valore simbolico dei lavori presentati. Particolarmente intenso

e sentito l’omaggio alla Madonna di Patmos, figura di profonda devozione per la

comunità rosarnese, che ha suscitato grande emozione tra i presenti.

La mostra è stata organizzata con grande cura e attenzione ai dettagli

dall’Associazione Fibi Royal Club APS di Rosarno, grazie all’impegno del Presidente

Domenico Romeo, di tutti gli associati e alla preziosa collaborazione di

OfficineCultura di Vincenzo Furfaro.

Le opere sono state benedette da Don Pino Varrà, Vicario del Vescovo. All’evento

hanno preso parte numerose personalità del mondo istituzionale, culturale e

religioso: il vice sindaco di Rosarno, Teodoro De Maria, Don Salvatore Larocca,

l’Onorevole Gianni Arruzzolo, parlamentare della Repubblica e rosarnese doc, che

ha espresso parole di stima nei confronti dell’artista e ribadito la sua vicinanza

all’associazionismo locale; l’Assessore del Comune di Taurianova Maria Fedele, neo

Presidente della Commissione Cultura ANCI Calabria; Vincenzo Furfaro, scrittore e

assistente dell’artista Maria Morgante.

L’iniziativa è stata patrocinata da ANCI Calabria, grazie al Presidente f.f. Avv. Simona

Scarcella, Sindaco di Gioia Tauro, dal Comune di Rosarno, dal Comune di Taurianova

e dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, per il tramite del suo

Presidente Salvatore Cirillo.

Un evento che ha saputo coniugare arte, fede, identità e partecipazione,

confermando ancora una volta il ruolo centrale della cultura come strumento di

crescita e coesione per il territorio.