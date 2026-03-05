Grande partecipazione quella registrata durante il “Secondo Simposio Bruzio di Patologia” tenutosi presso l’Università della Calabria di Cosenza

Un evento che si riconferma tra i più rinomati appuntamenti scientifici in ambito regionale e che ha coinvolto patologi, oncologi, chirurghi, otorinolaringoiatri e giovani professionisti in formazione.

Un parterre specializzato che, ospitato nei locali dell’Universitty Club dell’Unical, ha preso parte ad un confronto di altissimo livello in merito ai temi più attuali dell’ Anatomia Patologica.

Il Simposio, promosso dal provider Xenia guidato da Francesca Mazza, con la reponsabilità scientifica della prof.ssa Maria Raffaella Ambrosio, docente e direttrice del dipartimento di Anatomia Patologica dell’università cosentina, ha approfondito le evoluzioni più recenti nella diagnostica istopatologica e molecolare, attenzionando i biomarcatori predettivi, utili nell’individuazione di un trattamento specifico che varia da paziente a paziente in caso di malattie oncologiche.

Al centro del confronto ancora una volta la multidisciplinarietà, con la presa in esame di casi clinici reali sottoposti a figure specializzate in varia ambiti scientifici, e il conseguente delinaemento di diversi approcci diagnostici e terapeutici nei confronti del malato oncologico.

Il Simposio non si è però limitato ad affermazioni meramente teoriche, ma si è allargato all’osservazione degli esami istologici, da cui è nata una discussione plenaria finale molto partecipata che ha contribuito a sintetizzare i principali spunti emersi.

Un incontro mirato al miglioramento delle competenze professionali e all’offerta di strumenti applicabili sin da subito nella pratica sanitaria quotidiana.