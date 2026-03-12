Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Taurianova arrestano un uomo per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi, nel corso di servizi finalizzati a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Durante un servizio di osservazione, organizzato nei pressi di un appezzamento di terreno, sito nelle campagne taurianovesi, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Taurianova hanno individuato e fermato un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, che aveva appena recuperato, ben occultato tra un mucchio di ramaglie, uno zaino con all’interno circa 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisi in tre panetti, nonché circa 100 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Di quanto accaduto è stato dato immediato avviso al P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Palmi il quale ha disposto il sequestro di quanto rinvenuto e che l’arrestato, dopo le formalità di rito, fosse posto agli arresti domiciliari. Successivamente il G.I.P. presso il Tribunale di Palmi ha accolto le richieste del P.M. e convalidato l’arresto dell’uomo.

È obbligo rilevare che l’indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.