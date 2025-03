Girolamo Giovinazzo è il nuovo Presidente di “Primavera del Sud”

L’Associazione Primavera del Sud, realtà confederata a Primavera degli Studenti, apartitica,

plurale e riferimento del mondo progressista e riformista, annuncia con entusiasmo la nomina di

“Girolamo Giovinazzo” come nuovo Presidente.

Girolamo è una figura di spicco del panorama studentesco, il cui impegno ha lasciato un segno

concreto nel mondo universitario. Già membro del Senato Accademico dell’Università

Mediterranea di Reggio Calabria e del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento

Regione Calabria (Co.R.U.C.), ha sempre messo al centro del suo lavoro le esigenze degli

studenti, battendosi con determinazione per migliorare i servizi universitari, rafforzare il diritto allo

studio e garantire una rappresentanza forte e consapevole. A Reggio Calabria, ha portato avanti

battaglie fondamentali per il benessere della comunità studentesca, contribuendo al potenziamento

delle borse di studio, alla difesa degli spazi universitari e all’ottimizzazione dei servizi di trasporto e

alloggio per gli studenti fuori sede. Il suo impegno si è tradotto in azioni concrete, rendendolo un

punto di riferimento per tanti giovani che credono in un’università più giusta, accessibile e vicina ai

bisogni reali di chi la vive ogni giorno.

La sua nomina è stata accolta con grande entusiasmo anche da chi ha condiviso con lui percorsi di

rappresentanza e crescita. Giovanni Oliverio, ex Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli

Studenti Universitari (CNSU), e coordinatore del Collegio Sud di Primavera degli Studenti, ha

sottolineato come Girolamo non sia solo un compagno di tante battaglie, ma anche un amico con

cui ha condiviso un lungo cammino fatto di impegno e dedizione. “La sua capacità di ascoltare gli

studenti e trasformare le loro istanze in azioni concrete lo rendono la persona giusta per guidare

Primavera del Sud. Sono certo che sotto la sua presidenza l’Associazione continuerà a rafforzarsi

e a essere un punto di riferimento per tanti giovani del Mezzogiorno”.

Anche Francesco De Luca, coordinatore nazionale di Primavera degli Studenti, ha voluto

esprimere il proprio sostegno, evidenziando il valore del lavoro svolto da Girolamo fino a oggi.

“Serietà, passione e impegno lo contraddistinguono. La sua esperienza e la sua visione saranno

fondamentali per la crescita di Primavera del Sud, che con lui alla guida saprà affrontare le sfide

future con determinazione, unendo sempre più studenti in un progetto comune di rappresentanza e

cambiamento”.

Uno degli obiettivi principali della nuova presidenza sarà l’ampliamento della rete associativa,

favorendo l’adesione di nuove realtà e rafforzando il dialogo tra gli studenti delle diverse regioni.

Primavera del Sud vuole costruire un’Associazione sempre più inclusiva, capace di unire le

energie e le idee di chi desidera un cambiamento concreto nel mondo accademico.

Un ringraziamento speciale va a Sara Zappulla, attuale Presidente dell’Associazione, per

l’impegno e la dedizione dimostrati in questo percorso. Il lavoro egregio che sta svolgendo nel

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) rappresenta un esempio di determinazione

e competenza, fondamentali per la crescita della rappresentanza studentesca e per la tutela dei

diritti degli studenti.

Oggi, più che mai, siamo pronti a guardare al futuro con entusiasmo e responsabilità. Primavera

del Sud non è solo un’Associazione, ma una comunità di studenti che credono nella partecipazione

attiva, nella rappresentanza e nel valore della condivisione. Con Girolamo alla guida,

continueremo a dare voce alle nuove generazioni, a lottare per i diritti degli studenti e a costruire

un’università più equa e innovativa.

🚀 Il cammino continua. Il futuro è nelle nostre mani.

PrimaveraDelSud #Studenti #CNSU #Università #Rappresentanza #Giovani #Futuro