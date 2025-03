Girifalco: via libera al progetto di rigenerazione del campo sportivo di via Boccaccio

Via libera al progetto di rigenerazione del campo sportivo di via Boccaccio. Con la delibera della giunta comunale n. 53 del 21 marzo è, infatti, stato dato l’ok alla redazione del piano di fattibilità tecnico ed economica inerente la rigenerazione del campo sportivo. Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale considerata la grande pratica in ambito calcistico che interessa questo Comune. La struttura ricade, inoltre, all’interno di un’area a forte sviluppo sportivo vista la presenza di altri impianti per l’attività fisico – motoria tale da considerarsi un vero centro polivalente dello sport.

Il progetto includerà la realizzazione del manto erboso in materiale sintetico del campo, nuovi spogliatoi (anche per donne), nuovi spalti e due campetti limitrofi a quello grande per sport diversi.