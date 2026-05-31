Giovani vite spezzate sulla strada. Un poliziotto di soli 26 anni originario di Siderno perde la vita in un terribile impatto tra motociclisti. Dolore e sgomento in tutta la comunità della Locride

Non si fermano le giovani vite spezzate sulle strade calabresi, ancora un ragazzo a bordo di una moto, un violento impatto che ha fatto perdere la vita a un giovane poliziotto di Siderno di soli 26 anni, Giuseppe Fragomeni. Il tragico impatto è avvenuto sulla Strada Statale 109 Quater della Piccola Sila, nel territorio comunale di Sorbo San Basile, tra due veicoli di un gruppo di motociclisti, il secondo centauro, coinvolto nel sinistro, è rimasto ferito. Il traffico ha subito dei rallentamenti per favorire le operazioni di sgombero e la rimozione sulla strada dei veicoli coinvolti. Sul posto presenti oltre ai sanitari del 118 anche le squadre Anas e le forze dell’ordine. Indagini in corso da parte dei carabinieri del luogo. Una comunità scossa, quella di Siderno, dopo la tragica notizia di un giovane poliziotto molto conosciuto, molti i commenti sui social dopo la terribile notizia.