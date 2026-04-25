Giornata Ecologica a Terranova Sappo Minulio : un successo grazie a tutti voi!

​Il 25 Aprile abbiamo vissuto una giornata speciale, all’insegna della cura e del rispetto per il nostro amato territorio. La Giornata Ecologica organizzata dalla A.P.S. Pro Loco Terranova si è conclusa con un bilancio estremamente positivo e, soprattutto, con un ambiente più pulito e accogliente per tutta la nostra comunità.

​In qualità di Presidente, desidero esprimere il mio più sentito grazie a tutti i nostri soci che, con entusiasmo e spirito di sacrificio, hanno dedicato il proprio tempo a questa importante iniziativa. Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini e ai volontari che hanno scelto di unirsi a noi, dimostrando un grande senso di civiltà e attaccamento al nostro paese.

​Vorrei inoltre esprimere la mia sincera gratitudine a chi, in modo del tutto spontaneo e volontario, ha voluto dare il proprio contributo concreto alla pulizia e a chi, con grande gentilezza, ha desiderato offrire un momento di ristoro a chi era al lavoro: piccoli gesti di attenzione che hanno reso questa giornata ancora più gradevole e partecipata.

​Vedere persone di ogni età collaborare con il sorriso è la dimostrazione più bella di quanto sia forte il cuore pulsante della nostra comunità. Il lavoro fatto oggi è un piccolo ma fondamentale gesto di amore verso il luogo in cui viviamo.

​Grazie ancora a tutti per aver reso questa giornata un successo!

​Il Presidente Franco Corrone