 L’Articolo 119 della Costituzione stabilisce che:

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea;

 con la LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 entra in vigore l’istituzione della Città Metropolitana;

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità, istituzionali generali:

1. cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;

2. promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

Considerato che con delibera del Consiglio Metropolitano numero 106-2019 avente ad oggetto variazioni al bilancio di previsione dell’Ente 2019/2021, erano stati stanziati 140.000 euro finalizzati alla progettazione di importanti interventi in materia di viabilità tra i quali la strada Archi – Ortì;

Rilevato, in particolar modo, che era stata impegnata nell’anno 2019 la somma di euro 60.000,00 necessaria per l’affidamento della progettazione della strada Archi-Ortì, intervento molto atteso da residenti e pendolari visto la particolare importanza della anzidetta opera non solo per il territorio locale ma anche per tutta l’area ed atteso che la realizzazione creerebbe una indubbia ricaduta

positiva sullo sviluppo;

Dato atto che ad oggi non risulta nemmeno completato l’iter di affidamento della

progettazione in oggetto.

Per tutto quanto sopra premesso, considerato e visto;

Interroga il Sindaco per:

1. Conoscere quale sia lo stato d’arte del procedimento;

2. Conoscere i tempi per l’affidamento dell’incarico di progettazione e per la

consegna all’Ente della progettazione.