“Wanda Ferro Sottosegretario del Governo Meloni una bella notizia”. Con queste parole Denis Nesci, commissario provinciale Fdi di Reggio Calabria, esprime soddisfazione per la nomina dell’On. Ferro a Sottosegretario agli Interni.

“Un profilo dall’alto spessore politico ed istituzionale – sottolinea Nesci – che saprà ricoprire il ruolo con dedizione e competenza; valori che da sempre accompagnano il suo percorso”.

“Per la Calabria questa è una bella notizia, perché conosciamo lo sforzo profuso dall’ on. Ferro nelle sue battaglie in questi lunghi anni di servizio alla comunità calabrese”.

Conclude così la nota: “Orgogliosi come partito, di avere la nostra coordinatrice regionale, all’interno del Governo che, siamo certi, cambierà le sorti del nostro Paese”.