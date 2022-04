Dopo la deludente prova interna contro la Raffaele Lamezia Terme, netto il successo ai danni di Kermes di Spezzano Albanese: dopo un primo set combattuto e vinto dalla compagine ospite 25-23, i ragazzi del coach Idone mettono la freccia e fanno loro l’incontro.

Nel secondo set partono bene i locali tanto da avere un parziale di 15-8, rimontato subito dopo dagli ospiti, ma il set si conclude con un attacco di Masso con punteggio 25-23. Nel terzo set, non c’è storia, l’8 a 1 che apre il parziale annichilisce gli avversari che faticano a tenere il gioco, e anche in questo caso il punteggio non è mai in discussione e si chiude sul 25 a 20.

Quarto ed ultimo set, partono bene i locali ma a metà set si assiste al sorpasso 16-15 da parte dei ragazzi della Kermes, non commettendo più errori, i Taurianovese, chiudono il set con il punteggio di 25-22, conquistano tre punti importanti che confermano la seconda posizione provvisoria in classifica dietro alla squadra di Campo Calabro.

Concluso l’incontro, mister Enrico Idone ha un viso sereno “Molto bene la vittoria in casa dopo un mach che temevo molto, vista la recente sconfitta contro Raffaele Lamezia Terme. Kermes è una squadra che gioca bene, molto ordinata, quindi per noi una vittoria molto importante. Anche questa settimana si è lavorato su alcuni aspetti che sono migliorati rispetto alla scorsa e su altri su cui bisogna fare meglio”. Prosegue “Tutta la squadra si è comportata bene tenendo il campo in maniera ordinata e difendendo ad ogni attacco degli avversari”.

Conclude guardando il futuro: ”abbiamo un percorso finale DIFFICILISSIMO in quanto avremo cinque incontri fuori casa e soltanto due in casa. Per mantenere una buona posizione dovremmo fare le prossime gare al massimo dei nostri livelli”

Si segnala come il MVP sia stato lo schiacciatore Matteo Masso, che dopo un periodo negativo, legato ad un infortunio, è tornato il giocatore visto all’inizio del campionato.

Omi-Fer Palmi-School volley Taurianova – Kermes Spezzano Albanese 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-22).

Omi-Fer Palmi-School volley Taurianova: Francesco Centro, Davide Condina, Giuseppe Cosentino, Davide Demaria, Federico Filianoti, Gerace, Matteo Masso, Federico Nicolò, Giulio Pelliccia, Daniele Pizzonia, Luigi Sorrentino, Salvatore Spirlì. Allenatore Enrico Idone

Kermes di Spezzano Albanese: Francesco De Simone, Roberto Foniciello, Ismael Gattabria, Lorenzo Giovane, Gianpaolo Langella, Matteo Martucci, Francesco Mortati, Francesco Occhinero, Andrea Oriolo, Francesco Ruffino, Marco Sangregorio, Mario Serrao. Allenatore Pellegrino Mario.