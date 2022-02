Quarta vittoria stagionale per la Omi-Fer Palmi-School volley Taurianova, che sabato scorso nella palestra dell’ITC di Taurianova ha battuto il Volley Roccella con il risultato finale di 3-1 (parziali 25-14; 27-29; 25-20;25-18).

Dopo il deludente incontro casalingo del sabato precedente contro la Virtus Volley Lamezia perso per 2-3, la compagine guidata dal duo Idone-Pavone doveva verificare il proprio livello agonistico e di maturazione contro la coriacea squadra ionica.

Partita di altissimo livello agonistico da entrambe le parti, ma è stato il fondamentale della difesa a fare pendere la bilancia a favore della Omi-Fer Palmi-School volley Taurianova che, proprio a muro ha fatto la differenza e sono riusciti a innestare una marcia in più. Ma anche il gioco al centro ha funzionato alla grande e superlativa è stata la prova dei centrali Pelliccia e Demaria (che sostituiva l’infortunato Nicolo) così come gli attacchi laterali.

“È stata la vittoria del gruppo, che consolida l’ottima posizione in classifica e può guardare con rinnovata fiducia ai prossimi impegni di campionato – dice il coach Idone-. Aggiunge “Anche se privi di qualche titolare per infortunio e per Covid, ho rivisto una squadra compatta e combattente in ogni reparto e tutti inclusi sia quelli scesi in campo che quelli in panchine. Vorrei spendere una parola per quest’ultimo, che sono ragazzi d’ammirare in quanto si allenano duramente settimana dopo settimana.”

Conclude il coach Idone: “A nome mio e di tutta la mia squadra facciamo i migliori auguri di pronta guarigione per il brutto infortunio che ha avuto Michele Celentano”

Prossimo incontro sarà contro la compagine della Tonno Callipo Calabria Volley Sabato 26 presso il Palavalentia di Vibo Valentia.

Omi-Fer Palmi-School volley Taurianova – Asd Volley Roccella 3-1 (25-14; 27-29; 25-20;25-18).

Omi-Fer Palmi-School volley Taurianova: Centro, Cosentino, Demaria, Filianoti, Gerace, Pelliccia, Pizzonia, Sorrentino, Spirlì.

Asd Volley Roccella 0904: Adornato G, Adornato M, Aquino, Belcastro, Carrozza, Celentano, Doria, Losacco, Monteleone, Spagnolo.