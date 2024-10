San Ferdinando ha accolto gli artisti inglesi David Swift e Lynne Curran per programmare una serie di eventi per celebrare l’arte e la creatività, arricchendo l’offerta culturale e artistica della città. David Swift, pronipote di Jonathan Swift, celebre autore dei “Viaggi di Gulliver”, e Lynne Curran, rinomata tessitrice di arazzi le cui opere sono esposte, tra l’altro, alla Galleria degli Uffizi di Firenze e al Royal & Albert Museum di Londra, intendono promuovere a San Ferdinando una serie di laboratori di arte rivolti alla comunità cittadina.

Durante la loro permanenza, David Swift e Lynne Curran offriranno workshop e laboratori, un’occasione unica per la cittadinanza di avvicinarsi all’arte e alla creatività in un fecondo scambio culturale con artisti d’eccezione.

“L’iniziativa di ospitare artisti di questo calibro a San Ferdinando è un segno di apertura e valorizzazione della cultura,” ha dichiarato il sindaco di San Ferdinando. “Accogliamo con entusiasmo David e Lynne, che con la loro esperienza e passione arricchiranno la nostra comunità e ispireranno cittadini di tutte le età. Questa iniziativa si inserisce nel solco delle attività già intraprese grazie anche all’impegno delle associazioni cittadine e dell’assessorato alla cultura. Intervenire sui bisogni di bellezza e creatività è tanto importante quanto realizzare opere pubbliche o dedicarsi al decoro urbano. Oltretutto si incrementa la reputazione della città nel contesto territoriale e non solo.”

L’evento si inserisce in un più ampio programma di promozione culturale della città di San Ferdinando, volto a creare connessioni internazionali e a favorire l’inclusione di pratiche artistiche nel contesto locale. Con i loro insegnamenti, Swift e Curran intendono non solo trasmettere competenze tecniche, ma anche incentivare la sensibilità verso l’arte e l’importanza di preservare e reinventare antiche tradizioni, come quella della tessitura degli arazzi, che trovano ancora oggi grande risonanza.

“Siamo profondamente colpiti dalla bellezza autentica e dall’atmosfera accogliente di San Ferdinando” hanno dichiarato gli artisti britannici. “Questo luogo, con il suo patrimonio e la sua serenità, offre un ambiente ideale per la creatività e l’ispirazione artistica. La comunità ci ha accolto con calore e siamo entusiasti di poter condividere la nostra passione per l’arte qui, contribuendo a valorizzare le straordinarie potenzialità culturali e artistiche di questa città.”

La collaborazione di David e Lynne si inquadra in un progetto culturale che coinvolge Disìo, il Comune di San Ferdinando, Kiwi, le scuole cittadine, Dracma, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria oltre a diversi partner istituzionali.