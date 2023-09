Un brutto incidente stradale si è verificato nella notte a Paola, nei pressi del Tribunale, un violento impatto, per cause ancora in accertamento, tra un motorino ed un’autovettura.

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente e trasportato in gravi condizioni in ospedale ed è in prognosi riservata.

Sull’incidente sta indagando la Polizia di Paola.