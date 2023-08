Una violenta aggressione in un litigio tra due fratelli nel Vibonese a Vena Media, sembra per futili motivi. Uno dei due fratelli, il più giovane per le ferite riportate si è dovuto sottoporre a delle cure mediche presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino”, da dove è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni.

Dalle prime ricostruzioni sembra che tra i due c’erano rapporti conflittuali già da tempo, e che il fratello maggiore abbia aggredito con calci e pugni il minore procurando al contempo delle vistose ferite, nonostante un tentativo poi risultato vano da parte dei familiari presenti.

Gli agenti di polizia nel loro intervento giungendo sul posto, sono riusciti a fermarlo ed arrestato per lesioni e trasferito in carcere.